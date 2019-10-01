Usta oyuncu Zafer Ergin, 'Yaşam Ustalığı Ödülü'ne layık görüldü

Ülkemizin örnek ve öncü ismi; Zafer Ergin, dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinden meslek hayatında başarılı, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider, hayata bağlılığı ve yaşam sevincini sürdüren, toplumun takdir ve sevgisini kazanarak örnek kişilik sergileyenler arasında dünya çapında seçilen sanatçı olarak 31 Örnek Kıdemli Vatandaş arasında girdi.

Önceki yıllarda Türkan Şoray, Ediz Hun, Cüneyt Arkın gibi kıymetli sanatçıların da ödül aldığı törende 2019’daki ödülün sahibi Zafer Ergin oldu. Değerli sanatçı Zafer Ergin, aldığı ödül karşısında duygu ve düşüncelerini dile getirerek, meslek hayatında bugüne değin kazandığı başarıları katılımcılarla paylaştı. İnsan hayatında üretken olabilme halinin hayatı kucaklayan yegane şeylerden biri olduğuna vurgu yapan duayen sanatçı, sevgi ve büyük emek verilerek elde edilen kazanımların yaşamda ayakta tutan, kişinin kendisine olan inancını artıran değerler olduğunu da sözlerine ekledi.