Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçen ay akciğer rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu için Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne’de anma töreni düzenleniyor. Ünlüoğlu'nun tabutu törenin ardından Levent Camii'ne götürülecek.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Arkadaşları Tarık Ünlüoğlu'na son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Ayakta durmakta zorlanan Gülenay Kalkan'a oyuncu Selçuk Yöntem destek oldu. Gülenay Kalkan eşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.