Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanan Melis İşiten tatile çıktı

2014 yılında evlenen oyuncu çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2016 yılında kızları Ada'yı kucaklarına almıştı. Ünlü çift, kısa süre önce ise boşanma kararı almış ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yollarını ayırdıktan sonra İşiten'in ilk işi 'Kaygılaroğlu' soyadını kaldırmak olmuştu. Şimdilerde kötü günleri atlatmaya çalışan güzel oyuncu, kızı Ada ile tatile çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Boşanma sonrası bir süre kabuğuna çekilen Melis İşiten, şimdilerde kızıyla birlikte tatil yapıyor. Son olarak İşiten, tatilden karelerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı.