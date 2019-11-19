Ünlü yoga eğitmeni Zeynep Uras kaza geçirdi! Yoğun bakıma kaldırıldı

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Yeniköy’de yürüyüş yapan ünlü yoga eğitmeni Zeynep Uras, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak o anda hız yaptığı iddia edilen Ahmet A., kullandığı otomobille Uras’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Uras, başına aldığı darbe ile ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Uras, yoğun bakım servisine alındı. Gözaltına alınan sürücü Ahmet A. ise işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Ahmet A., ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cihangir’de ve Caddebostan’da yoga eğitimleri veren Uras için yogaseverler “Kalplerimiz bir! Geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakıma alınan Zeynep Hoca’mız için şifa dileklerini, dualarını, kalbindeki sevgiyi gönderen herkese sonsuz teşekkürler” mesajı yayınladı.