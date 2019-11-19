Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,722
  • 6,3329
  • 270.343
  • 106957
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ünlü yoga eğitmeni Zeynep Uras kaza geçirdi! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü yoga eğitmeni Zeynep Uras kaza geçirdi! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü yoga eğitmeni Zeynep Uras kaza geçirdi! Yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü isimlerin de yoga eğitmenliğini yapan Zeynep Uras, yürüyüş yaptığı sırada otomobilin çarpmasıyla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Uras'ın tedavisi sürüyor.

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Yeniköy’de yürüyüş yapan ünlü yoga eğitmeni Zeynep Uras, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak o anda hız yaptığı iddia edilen Ahmet A., kullandığı otomobille Uras’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Uras, başına aldığı darbe ile ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Uras, yoğun bakım servisine alındı. Gözaltına alınan sürücü Ahmet A. ise işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Ahmet A., ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cihangir’de ve Caddebostan’da yoga eğitimleri veren Uras için yogaseverler “Kalplerimiz bir! Geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakıma alınan Zeynep Hoca’mız için şifa dileklerini, dualarını, kalbindeki sevgiyi gönderen herkese sonsuz teşekkürler” mesajı yayınladı.


Hande Erçel'den takdirlik hareket!
6 kilo için 30 bin TL harcadı!
Mustafa Sandal'dan şoke eden yorum: Kendini role fazla kaptırmış
Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı
Hazal Kaya anne oldu
<p>Olay, Vietnam’da meydana geldi. Bir grup çocuk, buldukları ölü bir yılanı ip olarak kullandı. Ama

Çocuklar Ölü Yılanla İp Atladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

A Milli Takım'da 'Altın Jenerasyon'! İşte kadroya girebilecek genç oyuncular...

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait drone ele geçirildi