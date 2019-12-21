Ünlü yıldız Emilia Clarke'ın hayranından pes dedirten istek! Bunu nasıl yapabilirdim?

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen Emilia Clarke, yaşadığı kötü deneyimlerden sonra hayranlarıyla selfie çektirmeme kararı aldı.

33 yaşındaki İngiliz oyuncu, havaalanında bir hayranı fotoğraf çektirmek için yanına geldiği anda panik atak yaşadığını ifade ederek kendisine selfie’yi bitirme kararı aldıran olayı anlattı.

The Sun gazeresine konuşan Clarke, şunları söyledi:

“Bir havaalanında yürüyordum ve tamamen yorgunluktan kaynaklanan panik atak geçirmeye başladım. Ağlıyordum ve bir adam 'Selfie çekebilir miyim?' diye yanıma geldi. Ve ben de 'Nefes alamıyorum, çok üzgünüm’ dedim. 'Böyle bir andan sonra bunu nasıl yapabilirdim, bilmiyorum.”

Fotoğraf çektirmeyi istemese de hayranlarıyla sohbet etmeyi sevdiğini belirten Clarke, “İmza veriyorum… Bunu yaptığınızda, o kişiyle etkileşime girmeniz gerekir, sadece birinin karşınıza çıkıp “Bir selfie çekelim, hoşçakalın” demesi garip. Ama sohbet ederken aslında insandan insana bir şey yapıyorsunuz. Onu tercih ediyorum” diye konuştu.

Clarke en son, James Bond karakterini canlandıracak ilk kadın olmayı istediğini söylemesiyle gündeme gelmişti. Clarke, Ajan 007 karakterinin asla eskimeyecek olduğunu belirterek "En demode ajan olsanız da asla unutulmazsınız" demişti.