Ünlü yazardan çarpıcı itiraf: Ya ölecektim, ya öldürecektim

Aşkım Kapışmak, önceki akşam kendi yazıp yönettiği oyununu Maslak Sahne'de sergiledi. Gösteri öncesi gazetecilerle sohbet eden Kapışmak, çocukluk ve gençlik yıllarıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Aşkım Kapışmak'ın anılarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttuğu görüldü.

"BABAM BİZE MASA AYAKLARIYLA ŞİDDET UYGULARDI"

'Carpe Diem' ve 'Üzümlü Kek' kitaplarıyla tanınan yazar, babası tarafından şiddet gördüğünü anlatarak "Bunları burada ilk defa söylüyorum. Bizim evimizde masaların ayakları olmazdı. Çünkü babam bize masa ayaklarıyla şiddet uygulardı. Babam çok paracı bir insandır. Beni hala para için tehdit ediyor ve para istiyor. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırttım. Ben anneme şiddet uygulamaması için ona yeni bir hayat verdim. Fakat kumar borçlarından dolayı benden para istiyor" dedi.

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Milliyet'in haberine göre, intihar etmeyi düşündüğünü itiraf eden Kapışmak, "Ben birçok kere geçmiş dönemde yaşadığım zor günler yüzünden intihar etmeyi düşündüm. İntihara meyilli bir gençlik dönemi yaşadım. Ya ölecektim ya da öldürecektim. Fakat ben böyle olmayı seçtim. Bunun en büyük sebebi o dönemde tanıştığım otizmli bir çocuktur. Onun sayesinde hayata tutundum. Ben ona bir şeyler öğretmek isterken o bana çok şey öğretti." ifadelerinde bulundu.