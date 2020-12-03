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  • Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in papağanı ile halay çektiği video sosyal medyayı kırdı geçirdi
03 Aralık 2020 Perşembe 19:20 | Son Güncelleme:

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in papağanı ile halay çektiği video sosyal medyayı kırdı geçirdi

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in papağanı ile halay çektiği video sosyal medyayı kırdı geçirdi

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer sosyal medyada paylaştığı videoyla hayranlarını kırdı geçirdi. Papağını ile halay çektiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Tuncer'in videosuna binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle kendini karantinaya alan Tuncer paylaşıma "Halaylama" notunu düştü.

Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında program yapan ve halay denilince akla gelen ilk isimlerden olan Mahmut Tuncer son paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını güldürmeyi başardı. Aslen Urfalı olan 59 yaşındaki türkücü koronavirüs salgını sebebiyle kendini karantinaya aldı. Yaptığı paylaşıma "Halaylama" notunu düşen Tuncer’e hayranları kayıtsız kalmadı.

Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımda: "Koronadan dolayı halay çekecek kimseyi bulamadık. En sonunda bulacağımızı bulduk. Başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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