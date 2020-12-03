Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in papağanı ile halay çektiği video sosyal medyayı kırdı geçirdi

Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında program yapan ve halay denilince akla gelen ilk isimlerden olan Mahmut Tuncer son paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını güldürmeyi başardı. Aslen Urfalı olan 59 yaşındaki türkücü koronavirüs salgını sebebiyle kendini karantinaya aldı. Yaptığı paylaşıma "Halaylama" notunu düşen Tuncer’e hayranları kayıtsız kalmadı.



Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımda: "Koronadan dolayı halay çekecek kimseyi bulamadık. En sonunda bulacağımızı bulduk. Başlıyoruz" ifadelerini kullandı.