08 Kasım 2020 Pazar 14:45 | Son Güncelleme:
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'dan çok konuşulacak sözler: Erkekler işine baksın
Ünlü sunucu Özlem Yıldız Nişantaşı'nda cilt bakımı sonrası görüntülendi. Kameralara konuşan Özlem Yıldız yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, Nişantaşı'nda cilt bakımı yaptırdı. İşlemler sonrası kameralara yansıyan sunucu Özlem Yıldız, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Özlem Yıldız ‘’Erkeklerin de bakımlı olması lazım ama tabii bakım merkezlerinden çıkmayan erkeğe de gerek yok. O kadarını kadınlar yapsın, erkekler işine gücüne gitsin. Baktığın zaman o kaşlar böyle havaya kalkıyor ya yok yok olacak iş değil" dedi.