Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,733
  • 6,3239
  • 278.295
  • 100563
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ünlü sunucu Ezgi Sertel: Reklam arasında bebeğimi düşürdüm

Ünlü sunucu Ezgi Sertel: Reklam arasında bebeğimi düşürdüm

Ünlü sunucu Ezgi Sertel: Reklam arasında bebeğimi düşürdüm

Şimdilerde ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Sertel, "'Reklam arasında bebeğimi kaybettim" itirafıyla dikkat çekti.

İşte sunucu Ezgi Sertel'in 2. Sayfa programındaki açıklamalarından satır başları...

-Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık.

-Eşimle beraber doktora gitmiştik. Denemeden 10 gün sonra kontrole gidİyorsunuz çünkü...Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı. Ben onları ultrasonda görünce ağladım.

-Ozan ile biz 3-4 tane sinema filmi çektik. Orada hep nişanlıydık, sevgiliydik, arkadaştık. Sonrasında tekrar 'Tek Türkiye' dizisinde oynadık. Orada da yine sevgiliydik, evlendik.

-Ozan 'ben bir oyuncuyla yapamam' demiş. Sonra bir gün 'Ezgi'yi Allah sahibine bağışlasın yok ya bana bağışlasın' demiş.

-Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler.

-İkincisinde teve2'de program yapıyordum. Reklam arasında düşük yaptım. Yayına giremedim, sonra girdim kapanışı yaptım ve hastaneye kaldırıldım. O zaman bebek 7 haftalıktı.

-Çok acı bir şey. İkincisinde 'neden?' diyorsunuz. Her şey yolundaydı. Sonra bir ağrıyla, bir anda olan bir şey. Tepki de veremedim. Etrafımı sakinleştirdim.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Reklam arasında bebeğimi kaybettim'
Şeyma Subaşı'nın paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı!
Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı çalıntı mı?
Demet Akalın'dan tepki çeken paylaşım
30 yılda 350 kişiyi iş sahibi yaptı
<p>Ayazağa´da askeri bölge içinde kalan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzlarının imdadına hay

Yaban Domuzları İstanbul´un Göbeğine İndiler; Köpekleri Kovaladılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cilt ve meme kanserine karşı doğal yardımcı: Üzüm çekirdeği!

Yukarıdan görüntülendi! Bakanlık devraldı...