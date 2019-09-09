Ünlü sunucu Ezgi Sertel: Reklam arasında bebeğimi düşürdüm

İşte sunucu Ezgi Sertel'in 2. Sayfa programındaki açıklamalarından satır başları...

-Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık.

-Eşimle beraber doktora gitmiştik. Denemeden 10 gün sonra kontrole gidİyorsunuz çünkü...Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı. Ben onları ultrasonda görünce ağladım.

-Ozan ile biz 3-4 tane sinema filmi çektik. Orada hep nişanlıydık, sevgiliydik, arkadaştık. Sonrasında tekrar 'Tek Türkiye' dizisinde oynadık. Orada da yine sevgiliydik, evlendik.

-Ozan 'ben bir oyuncuyla yapamam' demiş. Sonra bir gün 'Ezgi'yi Allah sahibine bağışlasın yok ya bana bağışlasın' demiş.

-Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler.

-İkincisinde teve2'de program yapıyordum. Reklam arasında düşük yaptım. Yayına giremedim, sonra girdim kapanışı yaptım ve hastaneye kaldırıldım. O zaman bebek 7 haftalıktı.

-Çok acı bir şey. İkincisinde 'neden?' diyorsunuz. Her şey yolundaydı. Sonra bir ağrıyla, bir anda olan bir şey. Tepki de veremedim. Etrafımı sakinleştirdim.