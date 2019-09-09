Ünlü sunucu Ezgi Sertel: Reklam arasında bebeğimi düşürdüm
Şimdilerde ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Sertel, "'Reklam arasında bebeğimi kaybettim" itirafıyla dikkat çekti.
İşte sunucu Ezgi Sertel'in 2. Sayfa programındaki açıklamalarından satır başları...
-Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık.
-Eşimle beraber doktora gitmiştik. Denemeden 10 gün sonra kontrole gidİyorsunuz çünkü...Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı. Ben onları ultrasonda görünce ağladım.
-Ozan ile biz 3-4 tane sinema filmi çektik. Orada hep nişanlıydık, sevgiliydik, arkadaştık. Sonrasında tekrar 'Tek Türkiye' dizisinde oynadık. Orada da yine sevgiliydik, evlendik.
-Ozan 'ben bir oyuncuyla yapamam' demiş. Sonra bir gün 'Ezgi'yi Allah sahibine bağışlasın yok ya bana bağışlasın' demiş.
-Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler.
-İkincisinde teve2'de program yapıyordum. Reklam arasında düşük yaptım. Yayına giremedim, sonra girdim kapanışı yaptım ve hastaneye kaldırıldım. O zaman bebek 7 haftalıktı.
-Çok acı bir şey. İkincisinde 'neden?' diyorsunuz. Her şey yolundaydı. Sonra bir ağrıyla, bir anda olan bir şey. Tepki de veremedim. Etrafımı sakinleştirdim.