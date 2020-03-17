Ünlü sunucu Ece Erken'e fena yüklendi: Günahım kadar sevmem!

'Magazin Noteri' programında usta gazeteci Ali Eyüboğlu ile birlikte sunuculuk ve yorumculuk yapan İlkay Buharalı, bir dönem aynı masada görev yaptığı sunucu Ece Erken'e demediğini bırakmadı.

'GÜNAHIM KADAR SEVMEM'

Buharalı, "Ece Erken'i günahım kadar sevmem. Bu konu hakkında en başından beri konuşmamamın sebebi de Ece Erken'i hiç sevmememdir. Neden sevmediğimi az çok tahmin edersiniz. Ahlakın bir bütün olduğunu düşünürüm. Bugün 8-10 sahte hesabıyla kendi kendine övgüler yazan; başkalarına hakaretler yazan... Bu kadar sahtekarlık içinde yaşayan; dün benim ekmeğimle oynayan yarın bir başkasının yuvasıyla oynar. Ahlak bir bütündür. Şaşılmayacak durumlar bunlar...

Kim ne kötülük yaparsa kendisine, ne iyilik yaparsa kendisine. Kalbimi hiç bir kötü düşünceyle karatmıyorum. Yeri gelmişken konuşuldu bu. Kimseyle kan davam yok ama sevdiğim, sevmediğim; notunu verdiğim insanlar var. Bu hepimizin hayatında var." dedi.