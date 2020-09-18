Ünlü sunucu Bircan Bali'den bebeğiyle ilk paylaşım

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Avukat Murat Gezen ile dünyaevine giren sunucu Bircan Bali, geçen ay anne olmuştu. Bali, doğumdan hemen sonra bebeğinin ayaklarını paylaşarak, "Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoşgeldin SAYGI KAREN GEZEN. Gül kokulu kızım hoşgeldin" mesajını paylaşmıştı.

KIZIYLA İLK POZ

Bircan Bali, sosyal medya hesabından kızıyla ilk pozunu yayınladı. Bebeği kucağında çekildiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Bali, "Saygı... İlk aile yemeğinde." mesajını paylaştı. Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.