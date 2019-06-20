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  3. Ünlü spiker Büşra Sanay kaza geçirdi, burnu kırıldı

Ünlü spiker Büşra Sanay kaza geçirdi, burnu kırıldı

Ünlü spiker Büşra Sanay kaza geçirdi, burnu kırıldı

CNN Türk sunucusu Büşra Sanay instagram sayfasından yaptığı paylaşımda kaza geçirdiğini ve burnunun kırıldığını duyurdu. Büşra Sanay, son haline ilişkin fotoğraf da paylaştı.

Ünlü sunucu Büşra Sanay Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bir kaza geçirdiğini ver burnunun kırıldığını belirtti. Büşra Sanay, bir süre televizyon ekranlarından uzak olacak. 

Büşra Sanay instagram mesajında şu bilgileri verdi: “Cuma günü burnum kırıldı. Görünmez kaza. Çok iyileşmiş halim bu. Çıkan kemik de yerine oturuyor yavaş yavaş. İyileşiyor şükür. Ekimoz da azalmaya başladı. Ucuz atlattım.Bir süre daha yayında olmayacağım. Hayat bir anlık. Sevdiklerinize zaman ayırın ve sizi gerçekten sevenlere... Mesela bunu yaşadıktan sonraki gün, çocuklara giden uçurtmalarla “ #umutçocuktauçurtmafestivali” yaptıklarının fotoğraflarını gördüm.

İyi geldi. Allah beterinden saklasın ve hayat paylaştıkça gerçek. Onların gülüşü çok şey demek benim için. Zamanınız önemli. Kalbinizden geçtiği gibi harcayın.”

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