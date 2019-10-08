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  3. Ünlü şef Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel

Ünlü şef Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel

Ünlü şef Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel

Ünlü şef Hazer Amani, önceki akşam sevgilisi Sıla'nın Harbiye Açıkhava’daki konserine katıldı. Amani, ilişkisiyle ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Şarkıcı Sıla, dün akşam Harbiye Açıkhava'daki beşinci konserinde seyircisiyle buluştu. Uzun bir süredir aşk yaşadığı, evlenecekleri konuşulan Hazer Amani de sevgilisini en önden izledi. Konser saatini kuliste bekleyen ünlü şef, Sıla’nın sahneye çıkmasına dakikalar kala protokoldeki yerine geçti.

'İLİŞKİMİZ MÜTHİŞ GİDİYOR'

Artık kameralardan kaçmayan Hazer Amani, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Sıla hakkında konuşan Amani, "İlişkimiz müthiş güzel gidiyor" açıklamasını yaptı. Ayrıca ünlü şef, favori Sıla şarkısıyla ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: "Favorim çok, emin değilim."

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