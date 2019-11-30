Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ünlü şarkıcıya telif davası: Paramı ver Madonna!

Ünlü şarkıcıya telif davası: Paramı ver Madonna!

Ünlü şarkıcıya telif davası: Paramı ver Madonna!

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna’ya, son albümünde yer alan God Control şarkısının yazarına ödeme yapmadığı için dava açıldı.

Casey Spooner, Madonna'nın turne gelirlerinden yüzde birlik pay alması gerektiğini söyledi.

'KONSERLERDE FİNK ATIYOR'

Geçtiğimiz aylarda “Madame X” isimli albümü raflardaki yerini alan Madonna’nın başı  “God Control” şarkısının yazarıyla dertte. ABD’li elektronik müzik grubu Fischerspooner’ın üyelerinden Casey Spooner, 2017’de parça üzerinde çalıştıklarını, ancak bu projenin rafa kaldırıldığını söyledi. Sonra şarkının kendisine haber verilmeden “Madame X” albümünde yer aldığını belirten Spooner, parçanın yıllar önce kaydedilen demo versiyonunu yayınlayarak, “Telifi için 25 bin euro teklif edilmişti ancak ödeme yapılmadı. Arttık yetti. Sen (Madonna) sahnelerde fink atarken,  ben beş parasız yaşıyorum” dedi.


Hande Erçel'den sevgilisi Murat Dalkılıç'a olay mesaj!
Aleyna Tilki fotoğrafına photoshop yapınca alay konusu oldu!
Mia'yı ayda bir görsün!
Baba olmak istiyor
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
<p>Başkan Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreninde konuştu.<

Başkan Erdoğan´dan Macron´a Sert Tepki: Sayın Macron Sen Önce Kendi Beyin Ölümüne Bak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yeni füze denemesinin hızı dünyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi