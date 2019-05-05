Ünlü şarkıcı Koray Avcı'ya şok suçlama: Sana ekmek yedirmem
Ünlü sanatçı Koray Avcı hakkında şok bir suçlama iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre; Avcı eğlenmek için gittiği bir mekanda aracını almayan valeye bağırarak "Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Sana burada ekmek yedirmem" diye bağırdı. Yaşanan olay sonrası savcılığa giden vale, Avcı hakkında şikayette bulundu.
Sabah'ın haberine göre şarkıcı Koray Avcı, 3 Eylül günü Taksim'deki bir otelde bulunan gece kulübüne gitti. Aracıyla içeriye girmek isteyince, vale otelin talimatıyla içeriye araç alınamadığını söyledi. Duruma sinirlenen Avcı, önce "Genel müdürünü çağır bana" diye ters bir çıkış yaptı, ardından ağzını bozdu.
KAMERA KAYITLARI VAR
İddialara göre Avcı, valeye "Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Sana burada ekmek yedirmem." deyip küfür yağdırdı. Güvenlik amiri araya girdi ancak Avcı yatışmadı. Vale, olay sonrası güvenlik kamera kayıtlarını da alıp şarkıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.