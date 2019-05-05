Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ünlü şarkıcı Koray Avcı'ya şok suçlama: Sana ekmek yedirmem

Ünlü şarkıcı Koray Avcı'ya şok suçlama: Sana ekmek yedirmem

Ünlü şarkıcı Koray Avcı'ya şok suçlama: Sana ekmek yedirmem

Ünlü sanatçı Koray Avcı hakkında şok bir suçlama iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre; Avcı eğlenmek için gittiği bir mekanda aracını almayan valeye bağırarak "Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Sana burada ekmek yedirmem" diye bağırdı. Yaşanan olay sonrası savcılığa giden vale, Avcı hakkında şikayette bulundu.

Sabah'ın haberine göre şarkıcı Koray Avcı, 3 Eylül günü Taksim'deki bir otelde bulunan gece kulübüne gitti. Aracıyla içeriye girmek isteyince, vale otelin talimatıyla içeriye araç alınamadığını söyledi. Duruma sinirlenen Avcı, önce "Genel müdürünü çağır bana" diye ters bir çıkış yaptı, ardından ağzını bozdu.

KAMERA KAYITLARI VAR

İddialara göre Avcı, valeye "Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Sana burada ekmek yedirmem." deyip küfür yağdırdı. Güvenlik amiri araya girdi ancak Avcı yatışmadı. Vale, olay sonrası güvenlik kamera kayıtlarını da alıp şarkıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yanlışlıkla Serenay'ın fotoğrafını beğenince...
Bade İşçil'den zehir gibi açıklama!
Ünlü şarkıcı Koray Avcı'ya şok suçlama: Sana ekmek yedirmem
'30 kilo verdim'
Hazal'ı kızdırdılar 
Tarımda tam otomosyon, biraz yatay zeka, biraz biçemezsen döverim :) Endüstri 5.0 böyle bir şey mi a

Biz Buna Tarımda İnovasyon Diyoruz :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları