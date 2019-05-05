Ünlü şarkıcı Koray Avcı'ya şok suçlama: Sana ekmek yedirmem

Sabah'ın haberine göre şarkıcı Koray Avcı, 3 Eylül günü Taksim'deki bir otelde bulunan gece kulübüne gitti. Aracıyla içeriye girmek isteyince, vale otelin talimatıyla içeriye araç alınamadığını söyledi. Duruma sinirlenen Avcı, önce "Genel müdürünü çağır bana" diye ters bir çıkış yaptı, ardından ağzını bozdu.

KAMERA KAYITLARI VAR

İddialara göre Avcı, valeye "Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Sana burada ekmek yedirmem." deyip küfür yağdırdı. Güvenlik amiri araya girdi ancak Avcı yatışmadı. Vale, olay sonrası güvenlik kamera kayıtlarını da alıp şarkıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.