Ünlü şarkıcı böyle görüntülendi! Yeni bir aşk mı doğuyor?

Geçtiğimiz yıl Emina Jahovic'le 14 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal çapkınlık turlarına hız verdi. Adı birçok güzelle anılan ünlü popçu bu kez de Azerbaycan'ın güzellik kraliçesi ile samimi bir şekilde görüntülendi.

"BEKAR ADAMIM"

Geçtiğimiz hafta, "Ben bekar adamım, evde mi oturacağım? 14 yıl evli kaldım, sadece evime odaklandım. Şimdi tabii ki gezip dolaşacağım" diyen Mustafa Sandal sözünde durdu. Mustafa Sandal, Azerbaycan Güzellik Kraliçesi'yle samimi bir şekilde görüntülendi.

"YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?"

Sandal, dün akşam İstanbul'da Miss Azerbaycan 2017 güzeli Razi Aliyeva ve kadın arkadaşlarıyla birlikte felekten bir gece çaldı. 'Aya Benzer' şarkısı eşliğinde eğlenen Sandal ve Razi Aliyeva'nın bu yakınlığını görenler, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" demekten kendilerini alamadı.