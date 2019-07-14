Ünlü şarkıcı Alişan'dan 15 Temmuz paylaşımı

İşte Alişan'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım;

Cumhuriyet tarihinin en sinsi,en alçakça kalkışmalarından biriydi 15 Temmuz gecesi..Ama hesaba katmadıkları şey,Mevzu Vatansa gerisi teferruattır diyerek,tankların,silahların önüne atlayıp canını ortaya koyan yice Türk Milletiydi..Allah’ım birdaha böyle bir gece bizlere yaşatmasın İnşallah..