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  3. Ünlü şarkıcı Alişan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Ünlü şarkıcı Alişan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Ünlü şarkıcı Alişan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Ünlü isimlerden 15 Temmuz mesajları gelmeye devam ediyor. Darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde ünlüler de sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz mesajları paylaştılar. Şarkıcı Alişan'dan 15 Temmuz paylaşımı yapan ünlüler arasında...

İşte Alişan'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım;

 

Cumhuriyet tarihinin en sinsi,en alçakça kalkışmalarından biriydi 15 Temmuz gecesi..Ama hesaba katmadıkları şey,Mevzu Vatansa gerisi teferruattır diyerek,tankların,silahların önüne atlayıp canını ortaya koyan yice Türk Milletiydi..Allah’ım birdaha böyle bir gece bizlere yaşatmasın İnşallah..

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