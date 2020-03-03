Ünlü Rap'çi Norm Ender'den 'savaş' yorumu: Bilmiyoruz demedik, sevmiyoruz dedik

Ender, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla “Biz savaşmayı sevmiyoruz dedik, bilmiyoruz demedik ki!” sözleriyle askerimizin yanında olduğunu belirtti. Ebru Gündeş de ‘Rabbim yardımcınız olsun’ mesajını paylaşarak Mehmetçiğe destek veren isimler arasındaydı.