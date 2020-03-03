Ünlü Rap'çi Norm Ender'den 'savaş' yorumu: Bilmiyoruz demedik, sevmiyoruz dedik
‘Mekanın Sahibi' şarkısıyla dikkat çeken ünlü Rap'çi Norm Ender, İdlib'de Türk askerine saldıran Esad rejimine karşı başlatılan ‘Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
Ender, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla “Biz savaşmayı sevmiyoruz dedik, bilmiyoruz demedik ki!” sözleriyle askerimizin yanında olduğunu belirtti. Ebru Gündeş de ‘Rabbim yardımcınız olsun’ mesajını paylaşarak Mehmetçiğe destek veren isimler arasındaydı.