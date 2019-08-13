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  3. Ünlü rap'çi Killa Hakan'a gözaltı şoku

Ünlü rap'çi Killa Hakan'a gözaltı şoku

Ünlü rap'çi Killa Hakan'a gözaltı şoku

Almanya’da yaşayan Türk asıllı rap’çi Killa Hakan gözaltına alındı. Bir gün nezarethanede kalan Killa Hakan daha sonra serbest bırakıldı.

En son Ceza, Ezhel ve Ben Fero gibi isimlerle yaptığı düet ile adından söz ettiren 46 yaşındaki Killa Hakan'ın gözaltına aldığı anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Nezarethanede bir gün geçiren ünlü rap’çi serbest bırakıldıktan sonra şu açıklamayı yaptı: Bayramınız mübarek olsun. Daha önceden giremedim. Çok özlemişler beni sabaha kadar hücrede kaldım. Sebep yok burada oluyor bazen öyle şeyler, yoklama niyetine. Ben de eski savaşçılardan, koruyuculardan olduğum için hala da o nöbette olduğum için kimi zaman böyle olaylar oluyor. Bayram olduğuna üzüldüm, yoksa takmam bu olayları.

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