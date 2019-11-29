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  3. Ünlü rapçi Ben Fero'nun başı dertte! Hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü rapçi Ben Fero'nun başı dertte! Hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü rapçi Ben Fero'nun başı dertte! Hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü rapçi Ben Fero, şarkıları ve klipleriyle gençlere kötü örnek olduğu sebebiyle savcılığa şikayet edildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.

Rapçi Ben Fero; şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti.

KÜFÜR, HAKARET

Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.


Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı!
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