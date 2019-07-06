Ünlü oyuncunun yüzünü yakmışlardı! Estetik merkezine şok ceza

Ünlü oyuncu Didem Balçın, geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istemişti. Merkezde İran'da tıp eğitimi aldığı iddia edilen bir doktorla anlaşan Balçın'ın, operasyonun yapıldığı gün, yüzünde ağır derece yanma ve ağrı meydana gelmişti.

İğnelerin etkisi nedeniyle böyle bir şikayet yaşandığını belirterek ünlü oyuncuyu evine gönderen doktorların, tedavi amaçlı verdiği ilaç ve kremler ise Balçın'ın yüzünde yaralar oluşturmuştu. Yaptığı araştırmada doktorun söz konusu güzellik merkezinden ayrıldığını ve gerçekte doktor olmadığını fark eden ünlü oyuncu, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunarak güzellik merkezi sahibi ve sahte doktordan şikayetçi olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma devam ederken, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince söz konusu estetik merkezinde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, estetik merkezinde operasyonu gerçekleştiren doktorun, gerçekte doktor olmadığı tespit edildi. Estetik merkezi sahibi savcılığa ihbar edildi. Merkezinde doktor olmayan kişileri çalıştırdığı ileri sürülen Dr. Murat T. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrası önce estetik merkezine bir miktar para cezası kesildi ardından bir ay süreyle kullanıma kapatıldı.



SABAH