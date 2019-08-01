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  3. Nurgül Yeşilçay'ın yeni imajı görenleri şoke etti

Nurgül Yeşilçay'ın yeni imajı görenleri şoke etti

Nurgül Yeşilçay'ın yeni imajı görenleri şoke etti

90’lı yılları anlatan ‘Mahalleden Arkadaşlar’ filminde oynayan Nurgül Yeşilçay, rolü için aparatlarla şişmanlatıldı. Ayrıca saçlarına da perma yaptırdı.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, ‘Mahalleden Arkadaşlar’ filminde bambaşka bir karakterle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu, filmde 90’lı yılların mahalledeki teyzeleri hatırlatacak. İlknur rolü gereği Anadolu kadını imajına bürünen ünlü oyuncuya, yuvarlak hatlara sahip görünmesi için şişmanlatma aparatları takıldı ve 90’lı yılların modası olan perma saç yapıldı. Ünlü oyuncu sete her gün iki saat önceden gelerek, saçı tellerle sarılarak perma yapıldı. Yeşilçay, rolüne adapte olmak için ise sete başlamadan 10 gün önce, evinde şişmanlatma aparatlarıyla çalıştı. 

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