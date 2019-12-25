Ünlü Oyuncular İlay Erkök ve Aslı Samattan köy okulundaki miniklere destek!

Bu haftaki çalışmalara güzel oyuncu Aslı Samat’ta sürpriz yaparak Oyuncak Kardeşliği ekibiyle beraber katıldı. Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla duygu köprüsü kurup, paylaşım duygusunu arttırmak hedefiyle onlar için yardımlar toplayan Oyuncak Kardeşliği ekibi ve ünlü oyuncular oyun atölyesinin yanı sıra çocuklarla keyifli vakit geçirip onlara oyuncak ve kıyafet dağıttı.

Özellikle anaokulundaki miniklerin ünlü oyunculara olan sevgisi ve mutlulukları görülmeye değerdi.