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  3. Ünlü Oyuncular İlay Erkök ve Aslı Samattan köy okulundaki miniklere destek!

Ünlü Oyuncular İlay Erkök ve Aslı Samattan köy okulundaki miniklere destek!

Ünlü Oyuncular İlay Erkök ve Aslı Samattan köy okulundaki miniklere destek!

Hercai dizisinin genç oyuncularından İlay Erkök’ün SosyalBen Vakfı’yla birlikte Eylül ayından beri yürüttüğü oyun atölyesi çalışmaları Midyat Efeler Ortaokulu’nda devam ediyor. Çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı atölye sonucunda; İlay Erkök’ün yönetimiyle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için bir gösteri hazırlanması hedefleniyor.

Bu haftaki çalışmalara güzel oyuncu Aslı Samat’ta sürpriz yaparak Oyuncak Kardeşliği ekibiyle beraber katıldı. Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla duygu köprüsü kurup, paylaşım duygusunu arttırmak hedefiyle onlar için yardımlar toplayan Oyuncak Kardeşliği ekibi ve ünlü oyuncular oyun atölyesinin yanı sıra çocuklarla keyifli vakit geçirip onlara oyuncak ve kıyafet dağıttı.

Özellikle anaokulundaki miniklerin ünlü oyunculara olan sevgisi ve mutlulukları görülmeye değerdi.


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