Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğumdan sonraki fit görüntüsünün sırrı belli oldu

Kızı Leyla'yı kucağına aldıktan 40 gün sonra fit vücuduyla AVM'lerde arz-ı endam eden Seda Bakan'ın sırrı ortaya çıktı.

Herkes oyuncunun diyet ve sporla formuna kavuştuğunu düşünürken Bakan, bir takipçisine korse kullandığını itiraf etti. 33 yaşındaki oyuncu, dürüst tavrıyla takdir topladı.