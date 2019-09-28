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  3. Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğumdan sonraki fit görüntüsünün sırrı belli oldu

Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğumdan sonraki fit görüntüsünün sırrı belli oldu

Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğumdan sonraki fit görüntüsünün sırrı belli oldu

Kızı Leyla'yı kucağına aldıktan 40 gün sonra fit vücuduyla AVM'lerde boy gösteren Seda Bakan'ın sırrı ortaya çıktı. İşte Seda Bakan'ın formunun sırrı...

Kızı Leyla'yı kucağına aldıktan 40 gün sonra fit vücuduyla AVM'lerde arz-ı endam eden Seda Bakan'ın sırrı ortaya çıktı. 

Herkes oyuncunun diyet ve sporla formuna kavuştuğunu düşünürken Bakan, bir takipçisine korse kullandığını itiraf etti. 33 yaşındaki oyuncu, dürüst tavrıyla takdir topladı.

 

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