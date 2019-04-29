Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez oyunculuğu rafa kaldırdı! İşte yeni işi...

Gitar hocasının teklifiyle son bir yıldır sevdiği şarkıları kendine özgü tarzıyla seslendiren Dönmez, ilk profesyonel çalışmasını Vor Klein’de verecek. İlk kez orkestrasıyla birlikte bir mekânda sahne alacak olan oyuncu, oyunculuğu bir süre rafa kaldırarak müzik çalışmalarına yoğunlaşacak.

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Şebnem Dönmez 17 Mayıs 1974 tarihinde Almanya'nın Salzgitter şehrinde doğdu. Şebnem Dönmez, 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli bir yarışma programı sundular. 1998'de ise Dönmez Star TV'de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi'ni sundu.



2000'lerde ise dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para Kazanma Kılavuzu ile başladı. 2004'te Neredesin Firuze, 2006'da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, 2009'da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.

Kendisi aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katılmıştır. 2013 yılında kadrosuna dahil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar “Melda Yalgın” karakterini canlandırmıştır. Sonrasında Medcezir dizisinde 2 yıl boyunca oynamıştır.