Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade o iddiayı doğruladı!

Oyuncu, temmuz ayında 3. sezonuna başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosuna katılacağı yönündeki iddiaları doğruladı. Dizide İstanbul karakterini canlandıracağı konuşulan Nesrin Cavadzade, diziyle tüm anlaşmalarını yaptığını ve bir hafta içinde çekimlerine başlayacağını belirtti. Çekimler boyunca kendisine özel tutulan bir evde kalacak olan Cavadzade, bu süre zarfında İspanyolca öğrenmek için de kursa yazıldı.

İSPANYOL DİZİSİNDE İSTANBUL'U OYNAYACAK

'La Casa da Papel' dizisinin üçüncü sezonu temmuz ayında başlayacak.