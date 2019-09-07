Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 279.162
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Kim Milyoner Olmak İster'e veda mı ediyor?

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Kim Milyoner Olmak İster'e veda mı ediyor?

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Kim Milyoner Olmak İster'e veda mı ediyor"

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Murat Yıldırım’ın yarışmaya veda ettiği iddia edildi. Show Tv’nin yeni dizisi Ramo’da yer alacak Yıldırım, son 3 yıldır yarışma programının sunuculuğunu yapıyordu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programını sunan başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın yarışmadan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Yeni dizi projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Murat Yıldırım, Show TV’nin yeni dizisi ‘Ramo’nun başrolünü üstlenecek.

Yıldırım’ın yeni bir diziye katılması ve yoğun bir çalışma temposuna başlaması nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster’den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'a büyük şok! 'Ara veriyoruz'
'Çirkin erkeklerden hoşlanırım'
Bu akşam evleniyorlar! İşte ilk kareler...
Aleyna Tilki: Hedefim Hollywood
Turan çiftinden Hamza Arda'ya 70 bin TL'lik kreş
<p>Zonguldak Alaplı İlçesi Çamlıbel Köyünde yaşayan Veis Öztürk’ün torununa aldığı tavşan zamanla çe

Tavşan ile Köpeğin Dostluğu Şaşırtıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

En güzel resimli Cuma mesajları

Clio, Egea, Leon ve Caddy... İşte eylül ayının ilk kampanyalarının öne çıkanları