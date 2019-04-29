Ünlü oyuncu Müjde Uzman ayakta durmakta zorluk yaşadı! Olay çıkardı...

Önceki gece Beyoğlu’nda çalıştığı mekandan bir erkekle çıkan Uzman, İstiklal caddesinde samimi görüntüler verdi. Bir anda patlayan flaşlarla şok yaşayan Uzman ve erkek arkadaşı, gazetecilere hakaret etmeye başladı. ''Niye ve neden çekiyorsunuz şimdi” diyerek kameraların üzerine yürüyen Uzman, ayakta durmakta zorluk çektiği fark edildi. Bir türlü sakinleşemeyen Uzman’ın yanı sıra sarmaş dolaş görüntülendiği erkek arkadaşı da gazetecilerin üzerine yürüdü. Rol aldığı projelerde dikiş tutturamayan Müjde Uzman, kariyerine DJ olarak devam etmeye başlamıştı.