Ünlü oyuncu Idris Elba koronavirüsü yendi

Ünlü aktör Idris Elba, eşi Sabrina Dhowre Elba ile birlikte iki kaftalık karantina sürecini geride bıraktı. İngiliz aktör, karantina süreci boyuınca sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yapmaya devam etti.

Elba takipçilerine seslenerek, “Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum ve siz de kurtulabilirsiniz” dedi.

Yeni filminin çekimleri nedeniyle New Mexico’da olduğu sırada corona virüsüne yakalandığını öğrenen ünlü aktör, ülkesine dönememiş ve eşiyle birlikte karantinaya girmişti.

“EN KÖTÜ KISMI ATLATTIK”

Karantina dönemini geçirdiklerini fakat türlü zorluklarla karşılaştıklarını belirten Elba, “Eve geri dönemiyoruz, bu yüzden biraz hareketsiz kalmalıyız. Ama bunun dışında iyiyiz ve en kötü kısmı atlattığımız için minnettarız” dedi.