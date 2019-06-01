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01 Haziran 2019 Cumartesi 15:43 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:43

Ünlü oyuncu Halit Ergenç saldırıya uğradı!

Ünlü oyuncu Halit Ergenç saldırıya uğradı!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Halit Ergenç, "Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğradım." ifadelerini kullandı.

 

Halit Ergenç, bu sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.

KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Ergenç, tatsız olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı;

"Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliğini tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim."

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