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  3. Ünlü oyuncu Ezgi Mola: Şu an ortada bir şey yok

Ünlü oyuncu Ezgi Mola: Şu an ortada bir şey yok

Ünlü oyuncu Ezgi Mola: Şu an ortada bir şey yok

Ünlü oyuncu Ezgi Mola geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Bir arkadaşının butiğini ziyaret eden Ezgi Mola butik çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rol aldığı 'Alice' müzikaline 20 gün ara verdiklerini belirten Mola, "Bizim heyecanımız ilk günkü gibi devam ediyor. İlk kez denenen bir şey olduğu için hiç bitsin istemiyoruz" dedi. Şu sıralar kendisine gelen senaryoları okuduğunu belirten oyuncu, sevgilisi Mustafa Sakallı ile evlenip evlenmeyecekleri sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Şu an ortada bir şey yok. Öyle bir şey olsa duyarsınız, saklamam. Tabii bunu sizden önce ilk annem duymak ister."
 

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