Ünlü oyuncu Eser Yenenler 9 haftada 120 kiloya düştü!

Tv8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Eser Yenenler'in programına pandemi sebebi ile ara verilmişti. Programın ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak ünlü oyuncu yaz aylarında zayıflamak için büyük bir çaba içine girdi.

9 haftalık diyet maratonunu sürdüren Eser Yenenler, 137.9 kilo olarak başladığı diyet çabasında 16.8 kilo vererek, 9 hafta sonunda 120.1 kiloya kadar düştü. Eser Yenenler, yoğun şekilde spor yapıyor ve diyetisyen yönlendirmesi ile de yiyeceklerine özen gösteriyor.

Instagram hesabından eşi Berfu Yenenler ile poz veren Eser Yenenler, göbeğinin erimeye başlamasından da çok memnun. İşte o paylaşım:

Göbeği hanımın arkasına saklamışsın diyenlere gelsin..