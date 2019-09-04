Elçin Sangu'dan göbek şov

Kiralık Aşk dizisinde yıldızı parladıktan sonra Çarpışma dizisinde rol alan oyuncu Elçin Sangu’nun geçtiğimiz gün arkadaşının düğününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Oyuncu, arkadaşının düğününde mikrofonu eline alarak Sezen Aksu’nun Yalnız Kullar şarkısına eşlik etti. Sangu daha sonra da düğünde kendini piste atarak göbek attı. Oyuncunun geçtiğimiz hafta çekilen görüntüleri kendi adına açılan fan sayfalarından paylaşıldı.