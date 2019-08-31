Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.078
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ünlü oyuncu Birce Akalay özür diledi

Ünlü oyuncu Birce Akalay özür diledi

Ünlü oyuncu Birce Akalay özür diledi

Ünlü oyuncu Birce Akalay, evini ilaçlattığı için kapısının önünde hayatını kaybeden bir iguana yavrusundan özür diledi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Birce Akalay, evinde ölü bulduğu bir iguana yavrusunun fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

'ELLERİ DİRSEKLERİ BİZE NE KADAR BENZİYOR'

Birce Akalay, paylaşımına "Bugün kapımda ölü buldum bu güzelliği... Elleri dirsekleri bize ne kadar benziyor anlatamam… Iguana yavrusuymuş, kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim. Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi… Özür dilerim" sözlerini not düştü.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncudan evlilik itirafı
Aile pozuna büyük ilgi
'Kalıcı işler yapmak istiyorum'
Metin Hara'ya Simge Sağın soruldu
Seren Serengil hastanelik oldu

Barbaros Dikmen En Komik Anılarını Anlattı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sosyal medyanın en popüler dikkat testleri

Kocaman ağaçtan bakın ne yaptı! İnanılmaz...