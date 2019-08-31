Ünlü oyuncu Birce Akalay özür diledi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Birce Akalay, evinde ölü bulduğu bir iguana yavrusunun fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

'ELLERİ DİRSEKLERİ BİZE NE KADAR BENZİYOR'

Birce Akalay, paylaşımına "Bugün kapımda ölü buldum bu güzelliği... Elleri dirsekleri bize ne kadar benziyor anlatamam… Iguana yavrusuymuş, kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim. Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi… Özür dilerim" sözlerini not düştü.