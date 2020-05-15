Ünlü oyuncu Berkay Ateş'ten nostaljik paylaşım: 18 yaşındaydım, kaleciydim...
Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor, takipçilerinin beğenisine sundukları karelerle adlarından söz ettiriyor. Özellikle eski fotoğraflarını gün yüzüne çıkardıkları kareler, hayranları tarafından büyük ilgi görüyor...
Bu isimlerden biri de Berkay Ateş oldu. Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da canlandırdığı 'Mahsun' karakteri ile tanınan oyuncu Berkay Ateş, Instagram'dan yıllar önce çekildiği bir kareyi paylaştı.
Ateş, paylaşımına "18 yaşındaydım, kaleciydim. Gianluigi Buffon hayranıydım, hala hayranıyım" notunu düştü.