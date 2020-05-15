Ünlü oyuncu Berkay Ateş'ten nostaljik paylaşım: 18 yaşındaydım, kaleciydim...

Bu isimlerden biri de Berkay Ateş oldu. Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da canlandırdığı 'Mahsun' karakteri ile tanınan oyuncu Berkay Ateş, Instagram'dan yıllar önce çekildiği bir kareyi paylaştı.

Ateş, paylaşımına "18 yaşındaydım, kaleciydim. Gianluigi Buffon hayranıydım, hala hayranıyım" notunu düştü.