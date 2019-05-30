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30 Mayıs 2019 Perşembe 09:39 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:46

Ünlü oyuncu Bahar Akça ve Özcan Ercan arasındaki yasak aşk mahkemede bitti

Ünlü oyuncu Bahar Akça ve Özcan Ercan arasındaki yasak aşk mahkemede bitti

Oyuncu ve sunucu Bahar Akça ile evli işadamı Özcan Ercan’ın iki yıllık yasak aşkı mahkemede bitti. İşadamı, kendisine ait evi boşaltmamakta ısrar eden Akça ile mahkemelik oldu.

AŞK BİTTİ, EVİ BOŞALT!

Oyuncu Bahar Akça, iki yıldır evli işadamı Özcan Ercan ile ilişki yaşıyordu. Yasak aşk süresince Akça, sevgilisinin kendisine tahsis ettiği konutta oturuyordu. Ercan, ilişki bitince genç oyuncunun evi boşaltmasını istedi. Ancak evden çıkmamakta ısrar eden Akça, Ercan'ın aldığı pahalı hediyeleri de iade etmedi.

'GERİ İSTİYORUM'

Bunun üzerine işadamı, Akça'ya dava açtı. Asliye hukuk ve icra mahkemelerine başvuran Ercan, eski sevgilisinin halen oturduğu evini geri istedi. İki yıl boyunca gizli gizli devam eden yasak aşkın detayları da mahkeme belgeleriyle ortaya çıkmış oldu.

(Sabah)

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