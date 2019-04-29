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  3. Ünlü model Sophia Thomalla açıkladı: İstanbul'a yerleştim

Ünlü model Sophia Thomalla açıkladı: İstanbul'a yerleştim

Ünlü model Sophia Thomalla açıkladı: İstanbul'a yerleştim

Transferinden bu yana, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen yakışıklı futbolcunun sevgilisinin Karius'u kıskandığı iddiaları ortaya atılmıştı

Transferinden bu yana, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen yakışıklı futbolcunun sevgilisinin Karius'u kıskandığı iddiaları ortaya atılmıştı. 2018'de Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği Alman kalecisi Loris Karius'un, Alman model sevgilisi Sophia Thomalla İstanbul'a yerleşti. 

29 yaşındaki model Sophia Thomalla, "Loris, Almanya'ya antrenmanlar ve maçlardan ötürü nadiren gelebiliyor. Ben de bu sorunu çözebilmek için İstanbul'a yerleştim." ifadelerini kullandı. Türkiye'ye hayran kaldığını söyleyen Thomalla, "Orada harika insanlar ve harika restoranlar var." şeklinde konuştu. 

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