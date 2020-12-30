Ünlü modacı Alexander Wang hakkında şoke eden iddia! Mankenlere uyuşturucu verip taciz ediyor

Moda dünyası Alexander Wang hakkında ortaya atılan iddialar ile çalkalandı. Serenay Sarıkaya ve Bella Hadid'le Cannes'ta poz vermiş olan Amerikalı ünlü modacı Alexander Wang'la çalışan erkek modellerden biri TikTok'ta yaptığı itiraf ile şoke etti.



Mooney, Wang'in kendisini el ile taciz ettiğini iddiasında bulundu. Monney yaptğı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'2017'de NYC'te bir gece kulubünde müzisyeni izlemek için bekliyordum. Arkadaşlarımdan uzaktaydım ve o kadar kalabalıktı ki kimse hareket edemiyordu. Yanımda duran birisi de hareket edemiyor oluşumuzdan yararlandı ve önce bacağımı okşamaya başladı daha sonra kalçama dokundu. Ben şoka girdiğim için dondum kaldım, daha sonra kim olduğuna bakmak için döndüm ve gördüğüm kişi Alexander Wang'di.'

Mooney'in yaptığı açıklamadan sonra birçok erkek model de itiraflarda bulundu. Wang'in onlara uyuşturucu verip, partilerde taciz ettiğini anlattılar.

Bir başka model sosyal medya hesabından ünlü modacı hakkında paylaşımda bulundu. Paylaşımda, 'Alexander Wang bu anlattığın şeylerle bilinen birisi. Trans birey olan bir arkadaşım after party için limuzine binmiş ve onlara su verilmiş, Wang de hepsini bitirmeleri için ısrar etmiş. Daha sonra bunun molly water olduğunu anlamışlar...' ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Amerikalı moda tasarımcısı Alexander Wang, hakkında çıkan taciz iddiaları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.