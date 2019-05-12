Ünlü manken Larissa Gacemer'in paylaştığı fotoğraf takipçilerini çok şaşırttı!

Brezilyalı model Larissa Gacemer fotoğrafını "Bana soranlar “kime benziyorsun” aynı yaş, aynı poz" notu ile paylaştı. Brezilyalı modelin takipçileri "Gerçekten çok benziyorsunuz" yorumlarında bulundu.

Manken Burak Gacemer'in eşi Larissa Gacemer geçtiğimiz gün dünyaca ünlü bir moda markasının çekim yüzü olmuştu.





LARİSSA GACEMER KİMDİR?

Larissa Gacemer, 5 Kasım 1988 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğmuştur. Larissa Gacemer 17 yaşında modellik kariyerine başladı. Türkiye'ye gelmesinden önce Brezilya'da 4 yıl tiyatro eğitimi aldı.

Görev aldığı reklam kampanyaları sebebiyle ABD, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir çok ülkede çalışmalarda bulunmuştur.