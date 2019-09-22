Bodrum'da sinemanın en iyileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ve Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda ödüller sahiplerini buldu. Bodrum İskele Meydan’ında gerçekleşen ödül törenine ünlü oyuncular büyük ilgi gösterdi. Bu yıl ‘Sisay Başarı Ödül’ü Ali Sunal, İlker Ayrık, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Onur Atilla’ya, ‘Sisay Onur Ödülü’ Birol Güven ile Mustafa Uslu’ya, ‘Sisay Emek Ödülü’ Hakan Bilgin’e ve ‘Sisay Genç Yetenek Ödülü’ ise Naim filminde oynayan Hayat Van Eck’a takdim edildi.

VİZYON ÖNCESİ FESTİVAL

Türkiye’nin 92’nci Akademi Ödülleri’ndeki (Oscar) adayı, Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Aslı” filmi de ilk kez etkinlik kapsamında seyirciyle buluştu. ‘Naim’, ‘Hareket Sekiz’, ‘Dijital Esaret’, ‘Annem’ ve ‘Cinayet Süsü’ gibi 40’a yakın film de vizyondan önce festivalde sahnelenecek.