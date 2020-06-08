Projeye destek veren Cem Adrian, 4 Haziran Perşembe günü (Dün) saat 22:00'de “evden canlı” konser verdi. Konserin geliri Köy Okulları Yardım Projesi'nin kampanyasına bağışlanacak. Proje yetkililerine @koyokullariyardimprojesi Instagram hesabından veya koyokullariyardimprojesi34@gmail.com e-posta adresinden ulaşılabiliyor.

Proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının teknolojiden uzak kalmamaları, uzaktan eğitime katılımlarının sağlanması ve eğitimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor. Yetkililer, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimlere katılamayan başarılı köy çocukları ile hastalığı ve engellilik durumu sebebiyle evden çıkamayan çocuklara öncelik veriyor. Proje kurucusu ve yöneticisi Cafer Canşi, köy köy gezerek, yardımları çocuklara bizzat ulaştırıyor.