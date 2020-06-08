Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7881
  • 7,6648
  • 369.209
  • 110746
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ünlü isimden "Köy Okulları Yardım Projesi" destek geldi
08 Haziran 2020 Pazartesi 14:50 | Son Güncelleme:

Ünlü isimden "Köy Okulları Yardım Projesi" destek geldi

Ünlü isimden "Köy Okulları Yardım Projesi" destek geldi

Köy Okulları Yardım Projesi, ihtiyacı olan, dezavantajlı ve yetim çocuklara tablet, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon hediye ediyor.

Projeye destek veren Cem Adrian, 4 Haziran Perşembe günü (Dün) saat 22:00'de “evden canlı” konser verdi. Konserin geliri Köy Okulları Yardım Projesi'nin kampanyasına bağışlanacak. Proje yetkililerine @koyokullariyardimprojesi Instagram hesabından veya koyokullariyardimprojesi34@gmail.com e-posta adresinden ulaşılabiliyor.

Proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının teknolojiden uzak kalmamaları, uzaktan eğitime katılımlarının sağlanması ve eğitimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor. Yetkililer, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimlere katılamayan başarılı köy çocukları ile hastalığı ve engellilik durumu sebebiyle evden çıkamayan çocuklara öncelik veriyor. Proje kurucusu ve yöneticisi Cafer Canşi, köy köy gezerek, yardımları çocuklara bizzat ulaştırıyor.

Bakan Varank'tan aşı ve ilaç açıklaması
Listenin başını Yunanistan çekiyor! O ülkeler resesyonla karşı karşıya
Sokağa girişler kapatıldı! 'Doğum günü' karantinası
Bahçeli'den Yunanistan'a sert sözler!
Fener'in yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı
Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te yapıldı

Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te yapıldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türk edebiyatındaki hangi eser beyaz perdeye taşınmalı? Yazar ve

Türk edebiyatındaki hangi eser beyaz perdeye taşınmalı? Yazar ve edebiyatçılar yanıtladı...

Bakırköy Adliyesi'nde yeni normalleşme süreci için tedbirler al&#

Bakırköy Adliyesi'nde yeni normalleşme süreci için tedbirler alındı