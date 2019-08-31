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  3. Ünlü İngiliz oyuncu Kelly Brook Bodrum'da

Ünlü İngiliz oyuncu Kelly Brook Bodrum'da

Ünlü İngiliz oyuncu Kelly Brook Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini geçiren İngiliz oyuncu model ve sunucu Kelly Brook, yörede yapılan ahşap tekne ile koyları gezdi.

Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih eden İngiliz oyuncu model ve sunucu Kelly Brook, mavi ve yeşilin buluştuğu koyları gezdi. Dün sabah saatlerinde Bodrum Limanı'ndan ahşap tekne ile tura çıkan Kelly Brook, Orak Adası ve yakın çevresi ile Karada bölgesindeki koylara gitti. Tur için yörede yapılan guleti tercih eden Brook, akşam saatlerinde limana döndü.

Erkek arkadaşı Jeremy Parisi'nin eşlik ettiği Brook'u, tur acentesi görevlileri karşıladı. Beraberindekilerle İskele Meydanı'nda yürüyen Kelly Brook, Bodrum Belediye Meydanı'ndan taksiye binerek konakladığı otele gitti. Samimi ve neşeli tavırları ile dikkati çeken ünlü oyuncu, acente yetkililerine teşekkür ederken, AA objektiflerine de el salladı.

(AA)

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