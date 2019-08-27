Ünlü futbolcu Wayne Rooney'in kaçamak gecesi! Fena yakalandı
Şimdilerde DC United forması giyen, İngiltere ve Manchester United'ın eski yıldızı Rooney, takım arkadaşlarıyla birlikte gece eğlenmeye çıktı. 7 saat boyunca eğlenen Rooney, gecenin sonunda bir esmerle asansöre bindi. Yıldız isim daha sonra bir esmerle daha görüntülendi. Eşi Coleen'in ise çok öfkeli olduğu iddia edildi.
Eski İngiltere takım kaptanı Wayne Rooney geçtiğimiz günlerde takım arkadaşlarıyla beraber Vancouver'da gece eğlenmeye çıktı. 7 saat boyunca çılgın bir eğlenceye imza atan futbolcu gecenin sonunda gizemli bir esmerle asansöre binip odaya çıkarken kameralara yakalandı. Daha sonrasında ise ünlü futbolcu beyaz tulumlu başka bir esmerle daha görüntülendi.
EŞİ ÇOK ÖFKELENDİ
Rooney, DC United takım arkadaşlarıyla geceyi kutlarken eşi Coleen dört oğluyla beraber evdeydi. Fotoğrafların internete sızmasının ardından yıldız isimlere yakın olan basın mensupları Coleen'in çok öfkeli olduğu belirtti.
ALYANSINI ÇIKARDI
Olayın ardından market alışverişini yaparken görüntülenen Coleen'in elinde alyansının olmayışı dikkat çekti. Wayne ve Coleen çiftinin evliliklerinin akıbeti hakkında soru işaretleri ise henüz cevap bulamadı.