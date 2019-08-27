Ünlü futbolcu Wayne Rooney'in kaçamak gecesi! Fena yakalandı

Eski İngiltere takım kaptanı Wayne Rooney geçtiğimiz günlerde takım arkadaşlarıyla beraber Vancouver'da gece eğlenmeye çıktı. 7 saat boyunca çılgın bir eğlenceye imza atan futbolcu gecenin sonunda gizemli bir esmerle asansöre binip odaya çıkarken kameralara yakalandı. Daha sonrasında ise ünlü futbolcu beyaz tulumlu başka bir esmerle daha görüntülendi.

EŞİ ÇOK ÖFKELENDİ

Rooney, DC United takım arkadaşlarıyla geceyi kutlarken eşi Coleen dört oğluyla beraber evdeydi. Fotoğrafların internete sızmasının ardından yıldız isimlere yakın olan basın mensupları Coleen'in çok öfkeli olduğu belirtti.

ALYANSINI ÇIKARDI

Olayın ardından market alışverişini yaparken görüntülenen Coleen'in elinde alyansının olmayışı dikkat çekti. Wayne ve Coleen çiftinin evliliklerinin akıbeti hakkında soru işaretleri ise henüz cevap bulamadı.