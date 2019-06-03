Ünlü futbolcu Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe bekarlığa veda partisi yaptı

Futbolcu Mesut Özil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu ve manken Amine Gülşe bekarlığa veda partisi yaptı.

Amine Gülşe'nin ailesi ve yakın dostlarının katıldığı partiden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Bekarlığa veda partisinde duygusal anlar yaşan oyuncu zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Çiftin balayını, Çeşme'de yapacağı konuşuluyor.