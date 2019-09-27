'Ülkemi terk etmem'

Recep ASLAN

Cengiz Abazoğlu’nun sonbahar kış koleksiyonu ‘Düello’nun defilesinde Gülşen söyledi, Çağla Şıkel yürüdü. Western konseptinde gerçekleşen etkinlikte Şıkel, kovboy şapkası ve kırbaçla seyirci karşısına çıktı.

Etkinlik sonrası konuşan Gülşen, Londra’dan ev aldıkları ve oğlu Azur’un yıllık 100 bin TL olan bir okulda eğitim aldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Gülşen, “Son üç dört albüm çalışmamızın kaydını yurtdışında yaptık. Londra’da çalıştığımız stüdyo var. Oraya yerleşmedim. Ülkemi çok seviyorum. Azur 2,5 yaşında. Orada olduğumuz dönemlerde de birkaç saat onun aktivite yapabileceği, yerlerde zaman geçiriyoruz. Hatta oraya da dadısız gidiyor. Yardımcımız bile yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz” dedi.

Gülşen, oğlu Azur Benan’ın okula gitmediğini söyledi.