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  3. Ulaş Tuna Astepe'den alkışlık hareket! Sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Ulaş Tuna Astepe'den alkışlık hareket! Sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Ulaş Tuna Astepe'den alkışlık hareket! Sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı.

Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı. Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.

Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı. Düzensiz göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AA)


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