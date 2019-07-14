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  3. Uğur Yücel: Dizi çekmekten tiyatro yapmayı bile unuttum

Uğur Yücel: Dizi çekmekten tiyatro yapmayı bile unuttum

Uğur Yücel: Dizi çekmekten tiyatro yapmayı bile unuttum

'Azınlıkta Kaldık’ ile tiyatro sahnesine geri dönmeye hazırlanan Uğur Yücel, “Seyircinin tepkisinden farklı bir haz duyacağımı hissediyorum” dedi. 

Usta oyuncu Uğur Yücel, ‘Azınlıkta Kaldık’ adlı stand-up gösterisi için çalışmalara hız verdi. İlk olarak 15 Ağustos’ta Ayvalık Amfi Tiyatro’da sevenlerinin karşısına çıkacak olan sanatçı , gösterisine eski Türk filmlerini izleyerek hazırlandığını söyledi. NTV’nin haberine göre tiyatro sahnesinden uzak kaldığı için pişmanlık duyan sanatçı, “Hata ettiğimi düşünüyorum. Dizi, film vesaire yaparken elimde hazır bir oyunum olmalıydı. Hatta bu dizi işlerini fazla uzattık. İlk gençlikte hedeflediğim edebiyat, tiyatro ve yoğun sinema ortamından uzağa düştüm. Şimdi seyircinin tepkisinden farklı bir haz duyacağımı hissediyorum" dedi. 

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