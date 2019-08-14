Uğur Doğan öldü mü? Uğur Doğan kimdir,Uğur Doğan intihar mı etti?

Uğur Doğan öldü mü? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zuhal Topal’la izdivaç isimli programda ismini duyuran Uğur Doğan intihar ettiği konuşuluyor. Doğan, paylaştığı videoya da '’Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın' yazdı. Bunun üzerine "Uğur Doğan öldü mü?" merak edilmeye başladı. İşte detaylar..

UĞUR DOĞAN ÖLDÜ MÜ?

Instagram hesabından bir video yayınlayan ve geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Zuhal Topal’la izdivaç isimli programa katılan Uğur Doğan, “Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın” ifadelerini kullandı.

Doğan, paylaştığı videoya “Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın” notunu düştü. Doğan, siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Uğur Doğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği yine konuşulan iddialar arasında.

UĞUR DOĞAN KİMDİR?

25 yaşında olduğu öğrenilen Uğur Doğan, 2017 yılında katıldığı Zuhal Topal'la İzdivaç programıyla tanınmıştı.