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  3. Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den Ebru Şallı'ya başsağlığı mesajı

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den Ebru Şallı'ya başsağlığı mesajı

Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den Ebru Şallı'ya başsağlığı mesajı

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğlu Pars, önceki gün hayatını kaybetti. Kahreden haber sonrası Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin, Şallı'ya başsağlığı diledi.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars yaşamını yitirdi. Pars'ın ölümü magazin dünyasını da yasa boğarken ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi. Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin de mesaj yayınlayan isimler arasındaydı. 

Bir dönem Uğur Akkuş ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Gonca Derin Instagram hesabının hikaye bölümünden Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi: “Acını en derinden hissediyorum. Sabırlar diliyorum.”


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