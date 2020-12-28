Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz Kerem Kupacı ile evli olduğu iddialarına isyan etti!

Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Merve karakterindeki performansı ile akıllara kazınan Aslıhan Gürbüz hakkında çıkan evlilik haberleri ile yine gündem oldu.



En son Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisine dahil olan ve ünlü yapımda Kumru'yu canlandıran güzel oyuncu, geçmişte Kerem Kupacı ile evli olduğu iddialarına ilişkin çıkan haberleri yalanladı.

Aslıhan Gürbüz bir zamanlar Hayat Bilgisi dizisinde Pikaçu Kerem rolüne hayat veren Kerem Kupacı ile evli olduğu yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.

Ünlü isim, sosyal medyada tekrardan karşısına çıkan bir evlilik haberine yanıt verdi. İşte o açıklama karşınızda...

"Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönem ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz??? Mahallede ki gıybetçi teyzelerin kulaktan kulağa, yalan yanlış yaydığı türden bir saçmalığı, her yeni işimde "şok haber" başlığı ile vermek hoşunuza gidiyor ise bilemem. Ama ben sıkıldım ve sessiz kalamıyorum artık, ben de insanım be admin

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